Gelati vegetali: novità in arrivo da Valsoia per l’estate 2018

Partirà da giugno 2018 l’ampliamento dell’offerta di gelati vegetali Valsoia. L’azienda ha deciso di incrementare i propri sforzi per offrire un maggior numero di prodotti adatti sia al consumo da parte di vegani e vegetariani che di chi cerca soluzioni salutistiche alternative al classico gelato a base di latte. L’annuncio anticipa che la promozione di alcune “Lezioni di Etichetta”.

Proprio le “Lezioni di Etichetta” saranno un momento importante nella promozione dei nuovi arrivi tra i gelati vegetali Valsoia. L’azienda ha deciso di ricorrere a questa iniziativa crossmediale (verranno coinvolte radio, emittenti digitali del web, tv e cinema) per diffondere il messaggio contenuto nel format, che punterà a informare al meglio il consumatore su quelle che saranno le novità e i riferimenti contenuti nell’etichettatura dei propri alimenti.

Valsoia punterà quindi a rinnovare la propria linea di alimenti vegetali in vista dell’estate 2018, con nuovi gelati in arrivo a partire dal prossimo mese, forte di alcuni dati evidenziati in fase di annuncio di tali novità: circa il 90% dei prodotti presentati negli ultimi anni risulterebbe ancora sul mercato, mentre i test sul gradimento dei gelati di prossima uscita sarebbe incoraggiante.

Con l’aumento del numero di italiani che hanno scelto di ridurre o eliminare i prodotti di derivazione animale ecco quindi incrementare l’offerta di prodotti vegetali anche per i più golosi. Una possibilità in più per coloro che ai gelati estivi proprio non riescono a rinunciare.

Se vuoi aggiornamenti su Dieta vegana, Dieta Vegetariana, Vegetariani inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy