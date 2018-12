Gatti e depressione: 11 segnali più comuni

Anche il gatto può cadere in depressione: nonostante la sua indole distaccata e indipendente, può mostrare una serie di comportamenti particolari. Quelli che, in apparenza, possono apparire come atteggiamenti di superiorità, possono celare un momento di tristezza e malinconia che può scivolare nella depressione. Comprendere i segnali di disagio e la causa del malessere è fondamentale, così da riportare il sereno nella vita del felino e l’equilibrio che lui tanto ama.

Attenzioni

Se improvvisamente da gatto distaccato e indipendente l’animale diventa super presente e affettuoso, sempre alla ricerca di attenzioni e coccole, è bene porsi qualche domanda. Un cambiamento di comportamento radicale può indicare un malessere, la necessità di sentirsi maggiormente rassicurato e protetto.

Graffi

Se alle attenzioni risponde con un graffio improvviso, il gatto sta comunicando la sua frustrazione, uno stato d’animo malmesso e sofferente. Anche se il gesto è costante non necessariamente il micio risulta perennemente depresso, ma sta comunicando comunque la sua tristezza, che è giusto colmare con amore e coccole.

Muro e tende

Tende, muro e scaffalature sono il modo più logico per Fufi per sfogare la sua frustrazione e tristezza, comportamento da monitorare in particolare se solitamente è un essere placido e tranquillo. Noia, tristezza, solitudine spingono il gatto a risalire in verticale pareti e tessuti come atto di ripicca nel nome della sua rabbia. Meglio offrire giochini e tiragraffi per permettergli di giocare, disseminandoli per casa così da essere pronti all’uso.

Finestra

Il gatto passa tante ore davanti alla finestra osservando il mondo esterno, ma anche nell’attesa che il proprietario faccia ritorno a casa. Nonostante la nomea, il micio ama vivere all’interno della sua famiglia umana e l’assenza dell’amico bipede, la lontananza data dal lavoro, è per lui motivo di sconforto. Per diminuire questa sensazione è importante trascorrere più tempo di qualità, giocando e coccolandolo così da consolidare l’affetto e rassicurandolo al contempo.

Lettiera

Benché sia pratico di lettiera e sabbietta, potrebbe rilasciare i suoi bisogno fuori dalla zona preposta, magari per casa su tappeti e pavimenti. Non è bene punirlo ma cercare di comprendere se sia presente una motivazione medica, oppure se sia una conseguenza del suo stato depressivo. Piuttosto, è importante assecondare il comportamento corretto premiandolo quando utilizza la lettiera.

Pianto

Miagolii, versetti, pianti e richiami emessi con continuità potrebbero nascondere uno stato depressivo, una ricerca di comunicazione e di interazione. Fufi vuole parlare e vuole più amore, confrontarsi con lui è indispensabile per tranquillizzarlo e farlo sentire importante.

Ignorare

Ignorare, voltare le spalle e posizionare il muso contro il muro, non sono capricci ma una reazione precisa del gatto nei confronti di una scelta o di un comportamento messo in atto dal proprietario. Fufi comunica così la sua tristezza e il suo malcontento, rifiutando nettamente il contatto con l’amico umano.

Sibili

Sibili, bofonchi, sputi, schiena inarcata, artigli presenti: sono tutti segnali di un disagio e di un turbamento in atto. Non solo rabbia e rancore, ma anche paura e frustrazione, per questo è bene evitare punizioni ma permettere al gatto di riprendere il suo equilibrio mantenendo le distanze. Concedendogli il tempo di avvicinarsi da solo senza costrizioni.

Graffiare i mobili

Se improvvisamente, dal nulla, il gatto inizia a graffiare i mobili e gli arredi di casa, potrebbe comunicare una condizione di stress. Un’anomalia da non sottovalutare se il gatto è sempre stato tranquillo e rispettoso degli spazi, una situazione da riportare al veterinario.

Marcare il territorio

Marcare il territorio è il modo che mette in atto il felino per definire ciò che è di sua proprietà, compreso il proprietario. Qualsiasi intrusione lo spinge verso questa azione fino a spruzzare urina su oggetti e muri, così da delimitare i confini del suo mondo. Rimuovere l’intruso o l’anomalia è importante così da riportare in casa la calma.

Coda

Sbattere la coda è sicuramente un segnale di nervosismo ma anche di ansia e stress, Fufi è triste e potrebbe utilizzare questo meccanismo per dichiarare il suo umore nero e il suo malcontento. Prestargli attenzione e affetto è importante, così da rasserenarlo.

