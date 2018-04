Gatti: i cibi per l’alimentazione umana compatibili

La dieta del gatto deve risultare sempre equilibrata e adeguata alle sue necessità, così da garantirgli forza, benessere ed energia. Il felino, potenzialmente selettivo nei confronti del cibo, non ama cambi repentini delle sue abitudini alimentari e delle sue preferenze. Inoltre, una dieta scorretta potrebbe incidere sulla salute del suo fisico favorendo lo sviluppo di carenze e anche malattie. Per offrirgli un menu bilanciato, è giusto consultare il veterinario di fiducia, che potrà consigliare i prodotti più indicati presenti in commercio. Implementando l’offerta con alcuni alimenti specifici per il consumo umano, validi e utili al fabbisogno giornaliero di Fufi e idonei alle sue necessità. Ovviamente non tutti i prodotti per il consumo umano possono rientrare nella ciotola del gatto, scegliergli accuratamente è importante e necessario.

Carne e pesce

La carne è un cibo ottimo per Fufi, perché offre un apporto proteico utile al benessere del cuore e della vista, ma è importante fornire solo piccoli quantitativi di manzo, pollo, tacchino che risultino sempre cotti. Anche il pesce è altamente benefico, l’alimento è una fonte importante di acidi grassi utili a proteggere ossa, reni, articolazioni e cuore. Fufi ne va matto ma, come per la carne, è indispensabile che il prodotto sia sempre fresco e venga servito previa cottura. Meglio evitare il cibo in scatola, come il tonno sottolio o il sushi: le proteine animali andranno sempre cotte per evitare problemi intestinali e la proliferazione di batteri.

Cereali

I cereali sono molto indicati per il gatto, è una buona idea quella di aggiungere al cibo una manciata di avena, oppure cous cous, miglio o orzo. Meglio se integrali e sempre cotti alla perfezione, così da risultare altamente digeribili e ottimali per il benessere dell’intestino di Fufi.

Verdure

Verdure come fonte di vitamine: anche se il gatto non le ama particolarmente, sono utili per la digestione in quanto ricarica di acqua e fibre. Meglio cuocerle, magari al vapore, preferendo qualche pezzetto di broccolo, asparago oppure, in alternativa, un cetriolo crudo e fresco.

Formaggio, latte e uova

Il gatto può gradire un po’ di uovo all’interno della ciotola, ma è bene cuocerlo come tutte le proteine animali per risultare facilmente digeribile e sano impedendo così lo sviluppo di intolleranze e problematiche intestinali. Anche il formaggio e il latte sono prodotti altamente nutrienti e molto amati da Fufi, ma vanno fornito solo occasionalmente come snack e premio. La loro combinazione proteica risulta più complessa da assimilare, favorendo problematiche intestinali, per questo è giusto centellinarne l’offerta.

Cibi vietati

Molti i cibi per il consumo umano vietati al gatto come ad esempio cioccolato, uva e uva passa, noci, pasta cruda per il pane, cipolle e aglio che risultano altamente tossici, caramelle e gomme da masticare perché ricchi di xilitolo, quindi gli alcolici.

