Frutta e verdura crude rimedio naturale contro la depressione

È noto che il consumo di frutta e verdura è fondamentale per il benessere del nostro corpo. Forse però non tutti sanno che mangiare frutta e verdura crude può costituire un valido rimedio per contrastare la depressione. Lo ha rivelato un recente studio condotto in Nuova Zelanda, che ha dimostrato come mangiare ortaggi crudi possa migliorare l’umore.

Questo effetto è possibile grazie ai nutrienti essenziali apportati dalla frutta e dalla verdura, che incidono anche sulla salute mentale. I ricercatori hanno scoperto che le persone che mangiano più frutta e verdura crude aumentano i loro livelli di benessere e di soddisfazione rispetto a quelle che consumano gli ortaggi cotti, in scatola o lavorati.

Gli scienziati dall’Università di Otago hanno preso in considerazione le abitudini alimentari di più di 400 individui tutti di età compresa tra i 18 e i 25 anni. È stato valutato il loro consumo di frutta e verdura crude. Inoltre sono stati studiati altri fattori che possono influire sulla salute mentale e in particolare sulla comparsa della depressione: esercizio fisico, sonno, eventuali patologie croniche. Il dottor Tamlin Conner, uno degli autori della ricerca, ha dichiarato:

Questo studio dimostra quanto siano importanti i cambiamenti dello stile di vita e quelli alimentari per fornire un approccio accessibile e sicuro per migliorare la salute mentale.

Lo stesso effetto contro la depressione non sembra poter essere riscontrato con il consumo di verdure cotte perché la cottura tende a privare gli ortaggi di alcuni elementi fondamentali per l’equilibrio psicofisico.

Se vuoi aggiornamenti su Mangiare sano, Rimedi naturali, Verdura inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy