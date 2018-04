Si avvicina la data della prima gara di Formula E a Roma. L’evento è in programma per sabato 14 aprile 2018, nella zona dell’EUR. Da giorni è partita la macchina organizzativa, mentre dalla sera del 3 aprile scatteranno diverse misure che modificheranno la circolazione nel municipio fino a domenica 22. Le variazioni saranno in larga misura dovute all’allestimento del circuito cittadino, che si snoderà tra le vie del quartiere per un percorso di 2,8 km a giro.

Formula E e circolazione: strade chiuse a Roma

Nello specifico i lavori, con le relative limitazioni, previsti del 3 al 12 aprile riguarderanno l’allestimento del circuito, delle tribune e dei box, e saranno compiuti nelle ore notturne (dalle 20:30 alle 5:30) per limitare i disagi a carico dei cittadini. Malgrado ciò sono previste alcune deviazioni delle linee bus, della circolazione dei veicoli oltre all’inevitabile limitazione delle aree di sosta incluse nella zona delimitata.

Dal 16 scatteranno invece le procedure di smantellamento del percorso cittadino allestito per la gara di Formula E, che prevede un totale di 19 giri. Nei giorni che vanno dal 12 al 16 aprile 2018 sarà interdetta al traffico l’area del circuito, mentre vigerà il divieto di circolazione su via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico.

Come spostarsi nella Capitale: alternative

A disposizione dei cittadini verranno inserite informazioni in tempo reale su limitazioni alla circolazione e variazioni alle linee bus. Per quanto riguarda il transito dei veicoli privati la Centrale della Mobilità condividerà i dati disponibili sull’app Waze, mentre le variazioni al trasporto pubblico locale potranno essere lette sul sito ATAC o tramite app come GoogleMaps, Moovit e simili.

