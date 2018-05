Festival dello Sviluppo Sostenibile: dal 22 maggio al 7 giugno

Torna dal 22 maggio al 7 giugno il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Seconda edizione per l’iniziativa portata avanti da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e può vantare già oltre 500 eventi in programma su tutto il territorio nazionale. Lo scopo principale è quello di far conoscere e informare riguardo l’Agenda 2030 dell’ONU e sui 17 obiettivi sottoscritti dall’Italia nel 2015 in materia di sviluppo sostenibile.

Saranno 17 i giorni di durata del Festival dello Sviluppo Sostenibile, durante i quali prenderà vita un fitto programma di iniziative tra cui laboratori, mostre, spettacoli, convegni e workshop. Particolare attenzione verrà dedicata alle buone pratiche e al come l’Italia possa avviarsi nella direzione di uno sviluppo sostenibile a tutti gli effetti, rendendo le piazze dei comuni italiani, gli stadi di serie A come le stazioni ferroviarie e i musei degli esempi dell’impegno nazionale verso l’Agenda 2030 dell’ONU.

Un primo appuntamento è fissato per il 17 maggio a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo – Sala Perin del Vaga – Via delle Coppelle 35, dove si svolgerà la presentazione ufficiale della manifestazione. Si partirà alle 10:30 con l’introduzione a opera di Pierluigi Stefanini, presidente dell’ASviS, per poi proseguire alle 10:40 con la presentazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile da parte del portavoce ASviS Enrico Giovannini.

Dalle 11 spazio agli interventi di Stefano Bassi, presidente Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori), di Alessandra Bianco, Chief Public Relations Officer – Lavazza, Alberto Federici, direttore Corporate Communication – Gruppo Unipol, Stefania Lallai, direttore Sostenibilità – Costa Crociere, Andrea Valcalda, Head of Sustainability – Enel, Giuseppe Zammarchi, responsabile Group Sustainability & Foundations – UniCredit.

