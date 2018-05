Festival del Verde e del Paesaggio 2018: gli eventi dedicati ai bambini

Ha preso il via questa mattina il Festival del Verde e del Paesaggio 2018. Molte le iniziative in programma, dalle esposizioni di orti, giardini, fiori e piante fino agli incontri e ai laboratori per grandi e piccoli. Proprio ai bambini sono dedicate diverse attività, che prenderanno vita durante la 3 giorni (dal 18 al 20 maggio) allestita a Roma all’interno del Parco Pensile dell’Auditorium Parco della Musica – Ingresso Viale de Coubertin.

Bambini e famiglie troveranno un posto speciale all’interno della programmazione del Festival del Verde e del Paesaggio 2018, con la possibilità di condividere momenti divertenti e di grande valore ambientale e culturale. Spazi verdi che saranno luogo di avventure e scoperta per i più piccoli, ma soprattutto per entrare in contatto con una natura dove “non ci sono erbe buone o cattive, fiori brutti o belli, ma semplicemente piante che hanno imparato a vivere al meglio, proprio grazie al loro aspetto e carattere”.

Laboratori, giochi e attività tematiche consentiranno ai bambini di imparare, divertendosi, molte cose sulla natura, le stagioni e la sostenibilità ambientale. Un viaggio che li porterà anche alla scoperta di piante, sassi, insetti e terra, che insieme diventeranno parti di un bel gioco all’aria aperta.

I giovani visitatori potranno cimentarsi nei ruoli di artista delle natura, detective dei prati e di scienziati geniali, il tutto sotto la guida di personaggi illustri come Charles Darwin, Jane Goodall, Carlo Linneo e Arcimboldo. Sul sito ufficiale dell’iniziativa sarà possibile consultare nel dettaglio gli orari di inizio dei laboratori, alcuni gratuiti mentre in alcuni casi potranno prevedere delle piccole quote di partecipazione.

