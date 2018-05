Festival del Verde e del Paesaggio 2018: eventi speciali in programma

Mancano pochi giorni al Festival del Verde e del Paesaggio 2018. La giornata di apertura è fissata per venerdì 18 maggio, quando si apriranno le porte del Parco Pensile dell’Auditorium Parco della Musica di Roma – Ingresso Viale de Coubertin. Diversi gli appuntamenti, i concorsi e gli eventi speciali in programma durante la tre giorni romana, che si concluderà domenica 20.

Durante il Festival del Verde e del Paesaggio 2018 si svolgeranno lezioni di giardinaggio, incontri, spettacoli di musica, moda, teatro, oltre alle esposizioni di giardini, paesaggi e fiori. A questi si aggiungeranno gli appuntamenti in programma nelle singole giornate. Venerdì 18 maggio si partirà alle ore 11 (presso la Zona Incontri) con l’inaugurazione della manifestazione e la tavola rotonda “Il nuovo Regolamento del verde e del paesaggio e degli orti urbani di Roma Capitale”, alla quale parteciperà Pinuccia Montanari, assessore all’Ambiente capitolino.

Alle ore 16 di sabato 19 maggio si svolgerà la “Passeggiata botanica tra i vivai del Festival” sotto la guida di Anja Latini (FEI – Federazione Erboristi Italiani) alla scoperta delle proprietà delle piante. Appuntamento presso la Scuola del Verde. Tra gli appuntamenti principali di domenica 20 figura la premiazione finale dei concorsi e premi lanciati in occasione del Festival del Verde e del Paesaggio 2018, in programma a partire dalle ore 18. Questo il calendario degli eventi speciali, suscettibile di variazioni nei prossimi giorni (consultare il sito ufficiale dell’evento per gli ultimissimi dettagli):

Venerdì 18 maggio

Ore 11 – Inaugurazione e tavola rotonda. Il nuovo Regolamento del verde e del paesaggio e degli orti urbani di Roma Capitale. Partecipa Pinuccia Montanari, Assessore all’Ambiente Roma Capitale. – Zona Incontri

Ore 16 – Cucina con le erbe / Come fare un orto in balcone / Origami / Karaoke / Acquerello / Giochiamo a Monopoli. – Balconi per Roma

Dalle 17 alle 19 – I cocktail di Mediterranea (offerta libera per sostenere il progetto) – Prato

Ore 17:30 – Concerto di Corrado Sciò, canzoni d’autore – Tramando l’equilibrio | Avventure creative

Ore 18 – Gli Sgaravatti, una storia di piante e semi attraverso i cataloghi storici dell’azienda. Anna Scalfati incontra Nicoletta Sgaravatti – Zona Incontri

Ore 18:30 – Capsule collection: defilée dell’atelier Alberta Florence. Omaggio all’architettura delle serre e delle limonaie tipiche dei giardini italiani fra ‘700 e ‘800 – Prato

Sabato 19 maggio

Alle ore 11 e alle 16 – Sali e zuccheri aromatizzati. Come prepararli con agrumi ed erbe aromatiche con Stefania Barzini. – Spazio Linaria | Mediterranea

Ore 12:30 – Impariamo a costruire un orto verticale con Alireza Momeni e Adobor Haka. – Spazio Linaria | Mediterranea

Ore 16 – Passeggiata botanica tra i vivai del Festival con la guida di Anja Latini – Lo Spazio Verde

Ore 16 – Cucina con le erbe / Come fare un orto in balcone / Origami / Karaoke / Acquerello / Giochiamo a Monopoli. – Balconi per Roma

Ore 17 – Presentazione del progetto Mediterranea, due chiacchiere con i protagonisti del nuovo progetto di vivaio urbano con Margherita Grasselli, Padre Giuseppe Carulli, Michela Pasquali. – Spazio Linaria | Mediterranea

Ore 17 – Carlo Contesso presenta Clarke Lawrence autore di Mezzo giardiniere ed. Officina Naturalis – La Scuola del Verde

Dalle 17 alle 19 – I cocktail di Mediterranea (offerta libera per sostenere il progetto) – Spazio Linaria | Mediterranea

Ore 18 – Spettacolo teatrale 94 passi in giardino tratto da Un pezzo di terra tutto per me – di e con Lorenza Zambon. – Prato

Domenica 20 maggio

Alle ore 11 e alle 16 – Sali e zuccheri aromatizzati. Come prepararli con agrumi ed erbe aromatiche con Stefania Barzini. – Spazio Linaria | Mediterranea

Ore 11:30 – Concerto per violino Debora Cerasoli e Valerio Pizzelli (W.A.Mozart – Violin Duos K.V.487 / B. Bartók – 44 Duos for Two Violins, Sz. 98, BB 104) – Tramando l’equilibrio | Avventure creative

Ore 12 – Botanica fantastica – Creazioni e ri-creazioni. Presentazione del quaderno Oplepo con Raffaele Aragona e Paolo Albani. – La Scuola del Verde

Ore 12:30 – Impariamo a costruire un orto verticale con Alireza Momeni e Adobor Haka. – Spazio Linaria | Mediterranea

Ore 16 – Cucina con le erbe / Come fare un orto in balcone / Origami / Karaoke / Acquerello / Giochiamo a Monopoli. – Balconi per Roma

Dalle 17 alle 19 – I cocktail di Mediterranea (offerta libera per sostenere il progetto) – Spazio Linaria | Mediterranea

Ore 18 – Premiazioni del Festival

