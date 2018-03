Almeno un morto e sedici feriti in seguito all’eruzione del vulcano Kusatsu-Shirane in Giappone. L’evento si è verificato alle 9:59 del mattino (1:59 in Italia) vicino a un resort e ad alcune piste da sci, provocando una valanga e scatenando il panico tra i presenti. Alcune persone sono rimaste ferite a causa delle rocce, della cenere e dei massi di lava riversati sugli impianti.

L’eruzione del vulcano Kusatsu-Shirane sarebbe costata la vita a un militare giapponese, come riportato da Jiji Press (fonte citata Ministero della Difesa nipponico), rimasto coinvolto nella valanga. Sei in totale i membri della Self Defence Forces coinvolti, gli altri 5 risultano tra i feriti. Come riportato dall’agenzia NHK, uno degli sciatori presenti ha dichiarato:

La cabina in cui mi trovavo si è bloccata all’improvviso. La finestra si è rotta e ho avuto paura. Una delle cabine davanti era coperta di cenere, allora ho realizzato che si trattava di un’eruzione.

Si è nel frattempo diffusa l’allerta, con l’agenzia meteorologica giapponese che ha invitato a non avvicinarsi alla zona coinvolta. Una delle responsabili dell’agenzia ha inoltre dichiarato che esiste il rischio al momento di nuove valanghe o di ulteriori fuoriuscite di rocce e cenere. Il vulcano risultava inattivo dal 1983. Circa 78 persone sono risultate bloccate sulla cabinovia per un guasto alla corrente elettrica, mentre 100 sono state evacuate dagli impianti.

