Earth Day: Villaggio per la Terra, chiudono Tony Esposito e Clementino

Al via la giornata di chiusura del Villaggio per la Terra, organizzato da Earth Day Italia e movimento dei Focolari, allestito a Roma presso il Galoppatoio di Villa Borghese in occasione dell’Earth Day 2018. Spazio alla musica a partire dalle 18, nella cornice del palco allestito sul Pincio, con Tony Esposito che darà vita all’Earth Band – i ritmi della terra, insieme al rapper Clementino, a Jean Michel Byron, Enrico Capuano e Tammurriata Rock.

La giornata presso il Villaggio per la Terra inizierà molto prima, già dal mattino come nelle precedenti date celebrative dell’Earth Day 2018 (dal 21 al 25 aprile), quando partiranno i primi laboratori didattici e gli spettacoli di animazione, che accompagneranno i visitatori durante tutto il giorno. Sarà possibile inoltre praticare oltre 30 discipline sportive, presso gli stand delle relative federazioni.

Saranno presenti tra gli altri la campionessa paralimpica dell’atletica leggera Giusy Versace, il campione olimpico di pugilato Vincenzo Mangiacapre e la campionessa di karate Sara Battaglia. Come nelle precedenti date l’ingresso per i visitatori e lo svolgimento delle varie attività previste durante la giornata dal 25 aprile presso il Villaggio per la Terra saranno rigorosamente gratuite.

Aperti nella giornata del 25 aprile anche il Villaggio della Terra per bambini e il Villaggio dello Sport, allestiti per questa edizione 2018 dell’Earth Day, con attività, iniziative e dimostrazioni dalla mattina fino alla chiusura in serata.

