Earth Day 2018: Villaggio dello sport a Roma dal 21 al 25 aprile

Ci sarà anche un Villaggio dello Sport a Roma per celebrare l’Earth Day 2018. Verrà allestito a Villa Borghese, presso il Galoppatoio, all’interno del Villaggio per la Terra organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari. Si tratterà di un’area completamente dedicata allo sport come veicolo per promuovere messaggi legati all’amicizia, all’integrazione, al rispetto per l’ambiente e per se stessi.

Il Villaggio Sport4Earth allestito in occasione dell’Earth Day 2018 prenderà vita grazie al contributo di oltre trenta federazioni e associazioni sportive e al patrocinio di CONI, Pontificio Consiglio della Cultura e Comitato Italiano Paralimpico. Molte le attività e le dimostrazioni previste, alle quali parteciperanno anche atleti famosi come Clemente Russo, Andrea Minguzzi, Roberto Cammarelle o Sara Battaglia.

Questo il calendario degli eventi e delle dimostrazioni che si svolgeranno soltanto in alcuni giorni di apertura del Villaggio dello Sport, elencati per tipologia di attività ed ente organizzatore:

Fiamme Oro della Polizia di Stato – il 21 aprile spazio al Judo; il 22 aprile alla Lotta con il campione Andrea Minguzzi; il 23 aprile è la volta del Pugilato con il campione Roberto Cammarelle; il 24 aprile la Pesistica con il campione Andrea Pizzolato; il 25 aprile il Karate con la campionessa Sara Battaglia.

Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria – Sperimentare il pugilato su un vero ring il 21 dalle 15 alle 16 e il 22 dalle 10 alle 13 e incontrare tanti atleti: il 21 aprile presenti i campioni di pugilato Tommaso Rossano, Mirko Carbotti, Clemente Russo e il campione paralimpico di lancio del disco Oney Tapia; presenti il 22 aprile i campioni di pugilato Tommaso Rossano e Mirko Carbotti, che sarà possibile incontrare anche il 23 aprile insieme ai campioni Guido Vianello e Raffaele Munno; il 24 aprile è la volta della campionessa di pugilato femminile Diletta Cipollone; il 25 aprile presenti la campionessa paralimpica di atletica leggera Giusy Versace e il campione di pugilato Vincenzo Mangiacapre.

Federazione Italiana Jorkyball – il 21 aprile fino alle 17 sarà possibile iscriversi al torneo open “On the road to Canada” che sarà di scena durante tutto l’evento e, quest’anno, i vincitori del torneo open riceveranno una wild card che permetterà loro di accedere direttamente ai Mondiali in Canada. Tutti i giorni sarà possibile partecipare al torneo under 15 di Jorkeyball.

Il 21 e 22 aprile spazio al 20esimo Campionato Italiano Open Categoria Misto organizzato dalla Federazione Italiana Calcio Balilla.

Durante l’apertura del Villaggio si potranno sfidare i maestri della Federazione Italiana Dama e ammirare i giocatori nella sfida mondiale Italia vs Usa, con premiazione il 25 Aprile dalle 12:30 alle 13.

Sul Palco Libero del Galoppatoio l’esibizione dei South Clan Parkour il 21 dalle 16 alle 16:30, mentre il 22 dalle 16 alle 18:30 sarà possibile provare questo incredibile sport.

Urban Nordic Walking, a cura del Walking Center Italia, un’incantevole camminata lungo i sentieri del parco e le strade della città il 21 Aprile dalle 10 alle 16.

Con la Demo di Nordic, a cura del Walking Center Italia, sarà possibile provare a camminare con i bastoncini il 22 Aprile dalle 11 alle 12.30.

Avventura a Km Zero, una passeggiata con Luigi Plos – autore delle tre guide “Luoghi segreti a due passi da Roma” – nei luoghi poco noti e suggestivi di Roma il 25 Aprile dalle 11:30 alle 13:30, l’appuntamento è all’Infopoint.

Durante tutti i 5 giorni di apertura del Villaggio dello Sport sarà possibile svolgere le attività e partecipare agli eventi che seguono:

Orienteering con la Federazione Italiana Sport Orientamento. Il 23 aprile si terrà la finale regionale dei campionati studenteschi di corsa orientamento e trail orientamento e partecipa alla gara sprint Earth Day Orienteering.

Provare, con la Federazione Italiana Canottaggio, il remoergometro che simula la remata del canottaggio.

Sfidare gli amici a pallavolo nei 2 mini campi allestiti dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Salire sui pony con la Federazione Italiana Sport Equestri.

Divertirsi con i maestri della Federazione Italiana Scherma e imparare le basi di questo sport olimpico.

Sfidare esperti giocatori di Tennistavolo con la Federazione Italiana Tennistavolo.

Partecipare ai percorsi con gli attrezzi organizzati dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Con la Federazione Italiana Triathlon scoprire questo sport con “Prova il Duathlon, conosci il Triathlon”.

Imparare la guida e la tecnica dell’E-Bike sul percorso tecnico XC con l’aiuto di maestri MTB qualificati.

Divertirsi a sfidare i compagni a Pallamano grazie alla partecipazione della Federazione Italiana Giuoco Handball.

Un’area sarà dedicata ai cani da soccorso con il Gruppo Cinofilo da Soccorso.

La Federazione Italiana Canoa e Kayak metterà a disposizione un pagaiometro.

Imparare le basi dello sport con Federazione Italiana Tennis.

Partecipare ai laboratori organizzati dalla Federazione Italiana Cronometristi.

Scalare la parete d’Arrampicata con l’aiuto dei tecnici FASI.

Tanti giochi con la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali come il tiro a segno con la fionda.

Se vuoi aggiornamenti su Earth Day 2018 inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy