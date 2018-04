Earth Day 2018: Apple, donazioni per l’ambiente a ogni iPhone riciclato

L’Earth Day è ormai alle porte e Apple lancia una campagna per il sostegno alla Terra e all’ambiente. Si tratta del programma “Apple GiveBack”, che prevederà una donazione alla organizzazione no-profit Conservation International per ogni iPhone restituito (da oggi fino al 30 aprile) nei negozi ufficiali dell’azienda, sia sul territorio che online (sul sito apple.com). A questa iniziativa si affiancherà il lancio di Daisy, uno speciale robot per massimizzare il recupero dei metalli rari presenti nei “melafonini” a fine ciclo di utilizzo.

Grazie al programma Apple GiveBack chi deciderà di restituire il proprio iPhone usato, entro il 30 aprile, presso uno dei negozi Apple o attraverso gli Apple Store online riceverà un credito da poter utilizzare nel negozio per un acquisto o da caricare su una Carta Regalo da utilizzare in seguito.

Al programma Apple GiveBack l’azienda di Cupertino ha aggiunto il lancio di Daisy, un robot in grado di smontare, rimuovendo e separando le componenti, in maniera più efficiente fino a 200 iPhone all’ora recuperandone i metalli rari presenti all’interno. Questo sistema permetterà ad Apple di recuperare più materiali rispetto a quanto consentito dai canali di riciclo tradizionali.

Apple nella giornata di oggi presenterà inoltre il suo Rapporto Ambientale annuale, nel quale descriverà nel dettaglio i progressi ottenuti dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Tre le aree prioritarie individuate, che vanno dall’utilizzo di fonti rinnovabili e un utilizzo efficiente dell’energia fino all’impiego di materiali più sicuri o all’impegno nel preservare le risorse preziose. Come ha affermato Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy and Social Initiatives di Apple:

In Apple, siamo costantemente al lavoro per trovare soluzioni intelligenti per affrontare il cambiamento climatico e conservare le preziose risorse del nostro pianeta. In riconoscimento della Giornata della Terra, stiamo rendendo quanto più facile possibile per i nostri clienti riciclare i nostri dispositivi e fare qualcosa di buono per il pianeta attraverso il programma Apple GiveBack. Siamo anche entusiasti di presentare Daisy al mondo, in quanto rappresenta ciò che è possibile quando i principi di innovazione e preservazione si incontrano.