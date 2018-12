Dolci senza uova e burro: ricette velocissime

Uova e burro sono spesso gli ingredienti base per la preparazione di molte tipologie di torte e biscotti, tuttavia non sono indispensabili per ottenere dolci altrettanto soffici e gustosi ma sicuramente più leggeri e digeribili. Esistono diverse ricette dolci che non prevedono l’uso di uova e burro, la maggior parte delle quali appartengono alla cucina vegana e si basano sull’utilizzo del latte vegetale al posto di quello vaccino.

Qui di seguito sono descritti tutti i passaggi per realizzare in casa alcuni dolci in modo semplice e veloce, specialità rigorosamente basate sull’esclusione di burro e uova.

Torta margherita

Questa ricetta rappresenta una variante della classica torta margherita, facilissima da preparare e perfetta sia per la colazione sia per essere farcita con creme e salse, da servire come dessert fine pasto. Per prepararla occorrono:

300 grammi di farina 00;

330 grammi di acqua naturale (o latte vegetale a scelta);

200 grammi di zucchero di canna;

90 grammi di olio di semi;

lievito in polvere;

cocco in scaglie (facoltativo) o scorza di limone grattugiata.

Per prima cosa è necessario utilizzare l’acqua o il latte a temperatura ambiente per far sciogliere lo zucchero, miscelando bene in modo da sciogliere tutti i grumi. Si aggiunge poi l’olio, la farina e il lievito, inserendo infine il cocco in scaglie o, in alternativa, la scorza di limone. L’impasto deve essere versato in una teglia unta, o coperta da carta da forno, da far cuocere in forno a 180 gradi per circa quarantacinque minuti.

Ciambella al cacao

La ciambella al cacao è un dolce molto amato a tutte le età e può essere realizzato anche senza l’ausilio di uova e burro. È invece indispensabile usare il latte, optando per la varietà che si preferisce, anche vegetale se si segue una dieta vegana o vegetariana. Ecco gli ingredienti:

350 ml di latte, anche vegetale, a scelta;

300 grammi di farina 00;

200 grammi di zucchero;

50 grammi di cacao amaro;

130 ml di olio di semi;

lievito in polvere.

Dopo aver fatto scaldare il latte portandolo quasi a ebollizione, è necessario versare lo zucchero miscelando bene fino al completo scioglimento. A parte si amalgama la farina con il cacao, si aggiunge l’olio e successivamente si versa il latte caldo mescolando con molta cura inserendo per ultimo il lievito in polvere. L’impasto si cuoce in forno a 180 gradi per circa quaranta minuti, utilizzando uno stampo adatto alla preparazione della ciambella.

Muffin leggeri

Anche i muffin possono essere sfornati senza usare uova o burro e, soprattutto, senza rinunciare al gusto e alla morbidezza che solitamente contraddistingue queste preparazioni dolci. Occorrono:

250 grammi di farina 00;

300 ml di latte di mandorle;

100 ml di olio di semi;

100 grammi di zucchero;

lievito in polvere;

pezzetti di mela o marmellata a piacere.

Dopo aver miscelato il latte di mandorle, lo zucchero e l’olio è necessario aggiungere farina e lievito, lavorando in modo da formare un impasto ben compatto. A questo punto si deve versare quanto ottenuto in una teglia per muffin oppure negli appositi stampi monoporzione, procedendo tuttavia in due fasi: dopo aver riempito metà stampino si può scegliere se inserire un cucchiaio di marmellata oppure se adagiare un paio di pezzi di mela, precedentemente sbucciata e tagliata. Completato questo passaggio, si versa la seconda dose di impasto in modo da non arrivare fino all’orlo dello stampo, collocando il tutto in forno caldo a 180 gradi per circa 20 minuti.

