Dimagrire: i baci aiutano a perdere peso, ecco perché

Baciarsi aiuta a dimagrire favorendo un maggiore consumo di calorie. Secondo alcuni esperti la durata e l’intensità giocherebbero un ruolo importante nel rendere il bacio “alla francese” un possibile rimedio naturale per perdere peso. Circa un minuto sarebbe sufficiente per bruciare fino a 6 calorie, mentre un’ora permetterebbe di “consumare” un numero di calorie (360) equivalente a circa un piatto di pasta.

A favorire un maggiore dimagrimento anche il fatto che baciare il/la partner provocare un’accelerazione del ritmo cardiaco dovuto all’eccitazione, con il risultato di stimolare il metabolismo e una più rapida diffusione del sangue nel corpo. Ciò si traduce nella maggiore tendenza a dimagrire, frutto anche di una più efficiente circolazione del sangue e un migliore drenaggio dei liquidi in eccesso da parte dell’organismo.

Baciarsi rappresenterebbe secondo i medici anche un valido allenamento aerobico, con un bacio alla francese che risulterebbe paragonabile a una breve nuotata (circa 10 minuti). Non si esauriscono con il dimagrire i benefici associati a questo insolito rimedio naturale. Basti pensare che durante il bacio attiva 29 muscoli facciali, aiutando la pelle del viso a mantenere la sua tonicità.

Oltre all’aiuto naturale per dimagrire il bacio rappresenta, secondo uno studio condotto dal prof. Giuseppe Genovesi, docente di Endocrinologia presso l’Università La Sapienza di Roma, un rimedio contro ansia e stress. Si rivela inoltre efficace anche per contrastare il mal di testa.

Il bacio alla francese aiuta anche a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue e a ridurre il rischio carie. Lo scambio di saliva che avviene durante l’atto di baciarsi è inoltre un rimedio naturale efficace per stimolare le difese immunitarie, come sottolineato dai ricercatori della Netherlands Organisation for Applied Scientific Research.

