A ogni segno zodiacale corrisponde una parte del corpo Il mondo dell´informazione femminile è pieno di diete dimagranti di ogni tipo, dalla dieta della regola del 5 a quella delle arance, la famigerata dieta Dukan e la dieta del riso. Forse bisognerebbe invece considerare che dimagrire è una faccenda più legata al proprio corpo specifico che non a una qualunque tabella di marcia standardizzata, magari persino legata al segno zodiacale. È questa l´ultima trovata in fatto di diete dimagranti appunto: che il quanto e come dimagrire dipenda dalla propria data di nascita, con relativi consigli, cibi da prediligere e da bandire, ma anche sì o no a esercizi fisici e quali, a seconda del proprio oroscopo. Ogni segno zodiacale è associato a un particolare organo del corpo, perciò dare nutrimento specifico a quell´area può aiutare a ritrovare la perfetta forma fisica. L´ariete governa la testa, perciò qualsiasi cibo che dia una sferzata di energia al cervello aiuta a mantenere questo segno zodiacale in salute. Generalmente i nati sotto questo segno non ingrassano, perché iperattivi e con metabolismo accelerato, ma ci sono sempre eccezioni. Per perdere qualche chilo eliminare dalla dieta dimagrante cibi troppo grassi e prediligere sedani, pomodori, cavolo, noci, miele, salmone. Il toro è molto più propenso a ingrassare per la passione che ha per il cibo, la carne e i dolci, segno che infatti governa la gola. Ma la pazienza e tenacia che lo contraddistinguono possono facilitargli l´impresa. Cibi da mettere da parte: tutti quelli con alto tasso di colesterolo, quindi burro, crema, latticini e patate. Largo a frutta, verdura, graminacee, pollo, pesce. Con i gemelli, che governano l´apparato respiratorio, bisogna preferire cibi che favoriscano la salute polmonare, quindi carichi di antiossidanti, zinco, magnesia, vitamina A, B ed E. I nati sotto questo segno d´aria tendono a prendere tutto di corsa, facile quindi che ingrassino per un eccesso di cibi già pronti, di tappe in fast-food, troppo grassi e unti. Facile quindi ovviare: se spuntino veloce deve essere, meglio se vegetariano. Il cancro governa l´apparato digerente, perciò per i nati tra giugno e luglio è ancora più importante fare attenzione al cibo che ingeriscono. Con un´ampia emotività e tendenza a mangiare in situazioni di stress, i cancerini che vogliono dimagrire dovranno concentrarsi su cibi che favoriscano la digestione, come crescione e cocomero, pesce e finocchio. Bene zuppe calde e stufati, con carne più magra possibile. Al leone corrispondono cuore e circolazione. Segno che indulge naturalmente in pasti iper-elaborati e spesso pesanti (lasagne o enchiladas messicane, per dirne un paio), per dimagrire meglio concedersi cibo thailandese, ricco di verdure, bene la carne ma da accompagnare con broccoli, cetrioli, e molta vitamina E che aiuta la circolazione. La vergine governa stomaco e intestino, e di solito è sano e magro per natura, data la natura perfezionista. Per perdere qualche chilo basterà quindi togliere gli snack, o dimezzare i dolci. Per una dieta dimagrante sistematica, meglio puntare su cibi non lavorati, quindi verdura cruda (finocchi, carote e barbabietola), carne magra o pesce, salmone, sardine e tonno. Largo a tisane o tè verdi e meno caffè. Bilancia, difficile vederne di molto grassi, perciò anche in questo caso si tratterà semplicemente di dover mangiare appena meno del solito per perdere facilmente qualche chilo. Diete dimagranti radicali, solo a base di carne, o di frutta e verdura ad esempio, non sono la soluzione adatta a questo segno. Governando i reni, meglio aiutarsi bevendo molta acqua, mangiando pesce, semi di soia, rafano. Lo scorpione, segno più sexy di tutto lo zodiaco, che governa non a caso l´apparato riproduttivo, quando ingrassa fa sul serio. Bisogna riuscire a eliminare gli eccessi di cibi troppo piccanti o stimolanti, abbassare quindi il dosaggio di peperoncino e caffè, e abbondare in tonno, salmone, fragole, banane e soprattutto asparagi, noti fin dall´antichità per le proprietà afrodisiache. Per i sagittari dimagrire non dovrebbe essere un grosso problema, basterà semplicemente fare un po´ più sport di quanto non faccia già naturalmente. Il problema è l´inclinazione a cibi esotici e ai party, perciò anche qui basterà tagliare la quantità di alcol e prediligere cibi che purifichino il fegato, organo governato dal segno, quali pollo e tacchino, salmone, carote e spinaci. Il capricorno, cui corrispondono ginocchia ossa e denti, dovrebbe rinunciare per un po´ a cibi troppo proteici e favorire invece alimenti ricchi di calcio. Per tornare presto in forma quindi preferire latte e formaggi, ma anche riso e carne magra. Per natura metodica, una dieta in base al calcolo delle calorie potrebbe fare al caso loro. L´acquario tende a magiare troppo quando si annoia, cosa che succede spesso, l´importante sarà quindi più che altro mantenere la mente occupata prima che si distragga con il cibo. E magari fare molto sport, parti del corpo governate sono infatti le gambe. I pesci, segno emotivo per eccellenza, con una passione per i cibi che riempiono l´anima più ancora del corpo, come dolci e pasta con formaggio filante, dovrebbero trovare altri modi per coccolarsi. Quindi trattenersi dal mangiare junk food quando tristi, e ridurre drasticamente l´alcol. E questo dovrebbe bastare. Fonte: Astrology. giorgiana i gemelli non sono grassi ci  siamo capiti anzi io ho  32 chili a dodici annui ….. e non mi interessa della salute ma dell amore furbi

Giorgiana avete capito e avro un amica o no

