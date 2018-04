Dermatite allergica da contatto: sintomi e rimedi

La pelle reagisce all’esposizione a un agente irritante, di origine chimica o naturale, sviluppando una reazione infiammatoria e dando origine a un disturbo noto come dermatite allergica da contatto, una manifestazione cutanea caratterizzata dalla comparsa di rossore spesso accompagnato da prurito.

Questo tipo di dermatite è quindi una vera e propria reazione allergica, che ha come protagonista l’epidermide e che colpisce soprattutto gli individui particolarmente sensibili, con la cute fragile o già affetti in passato e soprattutto durante la prima infanzia da episodi di dermatite atopica.

Dietro questo disturbo della pelle si cela il contatto diretto con uno specifico elemento, un allergene ambientale o chimico che può essere individuato sottoponendosi a particolari esami diagnostici: il dermatologo, infatti, è in grado di effettuare test allergologici non invasivi (come il Patch test) mirati a identificare gli agenti responsabili di scatenare la reazione immunitaria da parte dell’organismo. Molto frequentemente la dermatite da contatto è provocata da materiali come il lattice, da metalli come il nichel o il mercurio, da sostanze coloranti o elementi presenti nei cosmetici e perfino dai componenti di alcuni farmaci.

Sintomi della DAC

La dermatite allergica da contatto si manifesta con una serie di sintomi abbastanza specifici, manifestazioni che possono comparire in sequenza e creare fastidio in modo differente: all’arrossamento dell’area interessata segue una sensazione di calore, prurito e bruciore, accompagnata dalla comparsa di vescicole che possono sviluppare pus soprattutto se non si resiste alla tentazione di grattarsi. Il rischio a cui si va incontro, tuttavia, è quello di sviluppare infezioni cutanee proprio a causa delle lesioni provocate da questa attività.

Spesso, inoltre, è fondamentale sottoporsi a una visita dermatologica per ottenere una diagnosi differenziale tra dermatite allergica da contatto (DAC) e dermatite atopica (DA), un disturbo molto diffuso che non è provocato dall’esposizione a un allergene.

Prevenzione

Per prevenire lo sviluppo della dermatite allergica da contatto è fondamentale evitare l’esposizione al materiale o all’elemento responsabile. In assenza di specifici screening, tuttavia, non si può essere a conoscenza del proprio stato immunitario e l’unico modo per cercare di tutelarsi in modo ottimale è seguire alcune norme comportamentali:

interrompere subito il contatto con un allergene qualora si dovessero notare reazioni o arrossamenti cutanei;

evitare l’uso di detergenti troppo aggressivi che possono, a lungo andare, modificare gli strati superficiale dell’epidermide;

quando si asciuga la pelle è preferibile tamponarla delicatamente evitando sfregamenti.

Cure e rimedi

Per curare la dermatite allergica da contatto è indispensabile evitare di esporsi alla sostanza che ha generato il disturbo, eventualmente applicando sulla pelle pomate specifiche consigliate dal medico o iniziando una terapia antistaminica. È anche utile affidarsi ad alcuni rimedi naturali che possono lenire il fastidio e ridurre il prurito:

utilizzare creme a base di pantenolo oppure ossido di zinco, principi validi per sfiammare e favorire il rinnovamento degli strati superficiali della pelle;

adoperare una lozione a base di Ribes nigrum, dotato di potenziale antistaminico naturale;

spalmare Aloe vera in gel, rinfrescante e lenitivo;

in gel, rinfrescante e lenitivo; applicare olio di cocco sulla pelle interessata;

concedersi un bagno tiepido a base di farina d'avena o bicarbonato di sodio;

o bicarbonato di sodio; applicare garze di cotone imbevute di camomilla.

