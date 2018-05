Depressione: allenare la resistenza fisica efficace come i farmaci

Allenare la propria resistenza fisica può aiutare a combattere i sintomi della depressione. Secondo quanto affermano i ricercatori della University of Limerick, Irlanda, un esercizio fisico come ad esempio il sollevamento pesi si rivelerebbe un potenziale rimedio naturale. Lo studio irlandese è stato condotto su circa 2000 individui, inclusi in 33 precedenti ricerche.

Lo studio irlandese si è focalizzato come detto, al contrario di molte precedenti ricerche (che hanno analizzato attività aerobiche come il jogging), sul sollevamento pesi. Questa attività produce lo stesso effetto, sostengono i ricercatori, degli esercizi aerobici e persino dei farmaci. Come hanno spiegato gli esperti dell’Università di Limerick:

L’allenamento della resistenza, non importa quali pesi vengano utilizzati e per quanto a lungo, è stato significativamente associato con effetti antidepressivi.

Malgrado i ricercatori irlandesi non abbiano specificato quali siano pesi e periodi di tempo necessari per ottimizzare gli effetti positivi contro la depressione, sul tema è intervenuto l’American College of Sports Medicine, raccomandando di allenare la resistenza fisica per almeno due volte a settimana. Inoltre si dovrebbe praticare tra le 8 e le 10 ripetizioni per ciascuno degli 8-10 esercizi con i pesi da svolgere per ciascuna sessione.

In considerazione del fatto che soffrire di depressione può rendere ancora più difficile compiere quell’importante primo passo, il recarsi effettivamente in palestra, ecco che un po’ di forza di volontà e un inizio più leggero possono aiutare. Partire con esercizi più facili da gestire può favorire lo sperimentare una sensazione di appagamento, così da sentirsi stimolati a procedere con il percorso di allenamento. Come hanno affermato gli esperti USA:

Gli autori del nuovo studio raccomandano di provare con esercizi di sollevamento pesi in serie, in quanto un’evidenza empirica supporterebbe l’efficacia dell’allenare la resistenza fisica come alternativa o supporto alle terapie convenzionali per i sintomi della depressione.

Se vuoi aggiornamenti su Rimedi naturali inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy