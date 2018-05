La curcuma potrebbe essere considerata un vero e proprio valido rimedio naturale contro i problemi di erezione, per curare la disfunzione erettile. Lo hanno dimostrato gli scienziati dell’Albert Einstein College of Medicine di New York, che hanno testato una speciale crema a base di polvere di curry.

Questo unguento sviluppato dagli esperti contiene la curcumina, quella sostanza tipica presente nella curcuma che dà al curry il suo aspetto giallastro. I test effettuati hanno mostrato che la spezia è in grado di aumentare l’afflusso di sangue ai genitali, semplicemente applicando la crema sullo stomaco.

Questi risultati sono suffragati da altre ricerche precedenti, che hanno rivelato come gli effetti della curcumina sulla libido maschile siano più duraturi nel tempo rispetto ai farmaci tradizionali che vengono prescritti per i problemi di erezione.

I ricercatori, per creare la crema a base di curcumina, hanno lavorato su grandi quantità di spezie e ne hanno ricavato delle nanoparticelle, in grado di attraversare la pelle e raggiungere i capillari. Poi hanno effettuato dei test su animali da laboratorio e hanno pubblicato i risultati ottenuti su The Journal of Sexual Medicine. Secondo gli scienziati possibili sviluppi di questa crema a base di curcumina potrebbero rivelarsi utili per aiutare i molti uomini che hanno il diabete di tipo 2, una delle principali cause di impotenza.

Nel 2014 l’Università del Cairo ha effettuato un altro studio, confrontando gli effetti della curcumina contenuta nella curcuma con quelli dei principi attivi presenti nel viagra e ha riscontrato che, in caso di problemi di erezione causati dal diabete, la curcumina si dimostrava essere efficace più a lungo. Gli stessi risultati ottenuti confrontando gli effetti della curcumina con il principio attivo utilizzato nel Cialis, un altro farmaco solitamente prescritto per trattare l’impotenza.

