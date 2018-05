Crema anti-age fai da te: la ricetta

Poter fare affidamento su una buona ed efficace crema anti-age per il viso è un desiderio condiviso da molte donne – e non solo – soprattutto superata una determinata soglia anagrafica che, inevitabilmente, porta la progressiva perdita di elasticità e di compattezza.

In commercio esistono prodotti di varie tipologie studiati appositamente per ridurre i segni del tempo e rendere meno visibili le rughe, tuttavia molte delle componenti di queste creme sono composti naturali che è possibile procurarsi facilmente e che possono rappresentare gli ingredienti base di un trattamento anti-età fai da te.

Prima di conoscere quali risorse possono rivelarsi efficaci per contrastare l’invecchiamento del viso, tuttavia, è fondamentale tenere conto di un fattore importante: la pelle non è tutta uguale e alcune zone, come il contorno occhi, sono molto più sottili e delicate, tanto da necessitare di principi nutritivi diversi.

Consigli generali

In generale, le migliori risorse naturali per mantenere giovane e compatta la pelle del viso vantano un elevato potenziale idratante, oltre a un notevole apporto di antiossidanti:

olio di mandorle , ricco di acidi grassi e antiossidanti come la vitamina E;

, ricco di acidi grassi e antiossidanti come la vitamina E; caffeina , caratterizzata a qualità rassodanti, idratanti ed esfolianti;

, caratterizzata a qualità rassodanti, idratanti ed esfolianti; tè verde , ottimo idratante e lenitivo per la pelle grazie alle proprietà mineralizzanti;

, ottimo idratante e lenitivo per la pelle grazie alle proprietà mineralizzanti; vitamina C , o acido L-ascorbico, potente antiossidante in grado di stimolare la produzione di collagene e di proteggere dai raggi UV oltre che contrastare gli effetti dell’inquinamento:

, o acido L-ascorbico, potente antiossidante in grado di stimolare la produzione di collagene e di proteggere dai raggi UV oltre che contrastare gli effetti dell’inquinamento: aloe vera in gel , rivelatore di luminosità;

, rivelatore di luminosità; burro di karitè, idratante naturale.

Questi ingredienti possono quindi essere utilizzati, anche insieme ad altri componenti, per creare creme anti-age del tutto naturali e prive di conservanti: è importante, a tal proposito, conservare le lozioni in frigorifero solo per poco tempo per evitarne il deterioramento.

Creme anti-age per il viso

Una buona ricetta per creare una crema antirughe prevede l’utilizzo di burro di karitè e olio di mandorle: occorrono 50 grammi del primo ingrediente e 40 grammi del secondo, da miscelare bene insieme e lasciar riposare alcune ore in frigorifero prima di applicare il composto sul viso. Questa crema può essere usata al mattino dopo la consueta detersione.

Un’altra preparazione da applicare sia al mattino sia la sera, prima di andare a dormire, si ottiene miscelando del succo di limone e un po’ di miele, fino a creare un composto abbastanza liquido che può essere picchiettato sul viso proprio in corrispondenza dei segni più evidenti.

Creme anti-age per il contorno occhi

Il contorno occhi rappresenta una zona soggetta a progressivo assottigliamento e generalmente le prime rughe compaiono proprio in questa parte del viso. Un ottimo rimedio è dato dall’aloe vera in gel, una lozione che anche da sola può essere applicata regolarmente evitando di farla entrare in contatto con ciglia e palpebre. Per preservare al meglio il contorno occhi, limitando i danni causati dal sole che rappresenta la prima fonte di invecchiamento cutaneo, è importante usare protezioni oculari adeguate e certificate oltre che cercare di condurre uno stile di vita sano, evitando soprattutto il fumo.

