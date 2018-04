Cosa fare il 25 aprile 2018: eventi gratis in Italia

A poche settimane dalle vacanze di Pasqua, arriva il lungo ponte del 25 aprile 2018: cinque giorni che rappresentano un’occasione unica per concedersi una pausa e un breve viaggio alla ricerca di relax e divertimento.

Mercoledì 25 aprile sono in programma numerosi eventi organizzati da Nord a Sud lungo l’intera Penisola, opportunità per dedicarsi a una gita fuori porta oppure per organizzare una giornata a contatto con la natura e le risorse storiche italiane, approfittando della stagione primaverile.

Oltre alle tradizionali manifestazioni dedicate alle celebrazioni per il 69esimo anniversario della Liberazione, in molte località nazionali si svolgono iniziative anche gratuite che attirano turisti e visitatori da ogni parte dell’Italia e non solo. Ecco una rassegna di eventi che non prevedono il pagamento di tariffe di ingresso.

Festival dell’aquilone a Cervia

Cervia ospita la trentottesima edizione del Festiva internazionale dell’aquilone, manifestazione in programma presso la spiaggia di Pinarella (Magazzino del Sale) fino al 1 maggio. Il 25 aprile sarà una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di questo spettacolare oggetto, protagonista di prove di volo acrobatico e di esibizioni relative sia volo libero sia al volo di aquiloni d’arte ed etnici. Il calendario delle manifestazioni è reperibile sul sito ufficiale dell’iniziativa.

Sport in famiglia a Roma

A Roma, presso il laghetto dell’EUR, nel periodo che comprende il 25 aprile e il 1 maggio si terrà la settima edizione di Sport in Famiglia, manifestazione finalizzata a favorire la pratica dello sport sano e all’aria aperta stimolando la condivisione e la socializzazione. L’iniziativa, gratuita, coinvolge anche quest’anno oltre 200 studenti nell’ambito del progetto alternanza Scuola-Lavoro e si basa sull’allestimento di aree tematiche dedicate ai vari sport in collaborazione con le federazioni sportive. Numerose le discipline sportive presenti, da quelle più comuni a quelle più innovative.

Living Nature a Milano

In occasione del Salone del Mobile, Milano ospita il progetto “Living Nature. La natura dell’abitare”, in programma dal 17 al 25 aprile in Piazza Duomo davanti al Palazzo Reale: un’iniziativa che si basa sull’allestimento di un ambiente di 500 metri quadri che ricrea un percorso emozionale visitabile in ottica green, un ambiente che consente di attraversare scenari naturali in grado di far vivere i cambiamenti tra le stagioni.

Open Day Castelli Romani

Domenica 22 aprile si terrà l’Open Day Visit Castelli Romani, una giornata di eventi gratuiti dedicata alle bellezze dell’area sud della Capitale che permetterà di visitare numerosi luoghi suggestivi: il 25 aprile, in particolare, è in programma l’evento “Giù al lago. Tra bellezza e sacrificio” presso Palazzo Ruspoli (Sala delle Armi) a Nemi, manifestazione gratuita pensata per le coppie, le famiglie e le persone di tutte le età invitate a visitare la mostra fotografica che permette di conoscere meglio la fauna ittica locale.

Passeggiata nel vicentino

Gli appassionati di passeggiate ecologiche possono ammirare le bellezze e il verde dei Colli Berici partecipando alla passeggiata lungo il quarantaduesimo sentiero dei colli di Sarego, in Provincia di Vicenza. Un percorso di circa tre ore da condividere con altri partecipanti nel pomeriggio del 25 aprile. Il raduno è previsto in Piazza Umberto I.

