Climatizzazione: Q temp, sensore climatico per interni ed esterni

Gestire al meglio la climatizzazione e il riscaldamento degli ambienti passa per una piena conoscenza delle informazioni necessarie. Questo è il punto chiave secondo QUNDIS, azienda impegnata nella produzione di sistemi AMR, contatori di calore e acqua, ripartitori di calore e smart meter gateways, che sta per lanciare in Italia il sensore climatico per interni ed esterni “Q temp”.

L’obiettivo dichiarato di Q temp è quello di supportare climatizzazione e riscaldamento fornendo tutte le informazioni utili a ottimizzarne e monitorarne le prestazioni. Il dispositivo è in grado, spiega QUNDIS, di memorizzare i cicli di riscaldamento domestici (o di altro tipo di ambiente nel quale verrà installato) e di misurare temperature che vanno dai -10 ai 90 gradi centigradi. La frequenza di misurazione è costante, ogni 4 minuti.

L’utilizzo risulta semplice grazie al display intuitivo, che permette non soltanto la visualizzazione della temperatura o di altri dati attuali, ma anche della temperatura media del giorno precedente e delle “minime” e “massime” raggiunte in quella data, l’esecuzione di una diagnostica in caso di errori.

Potrà essere gestita anche la modalità di trasmissione dei dati. Come sottolinea l’azienda la lettura dei valori può essere eseguita su postazione fissa o mobile: Q temp trasmetterà parallelamente sia i telegrammi radio Walk by che i telegrammi AMR, così da permettere il monitoraggio del clima in casa anche fuori sede; le comunicazioni di Q temp sono affidate a telegrammi standard Qundis WM-bus (Wireless M-bus). Come ha dichiarato Antonello Guzzetti, Country Manager di QUNDIS in Italia:

L’efficienza energetica è strettamente collegata ad un’informazione puntuale, che si può ottenere solo attraverso delle soluzioni di monitoraggio mirate come Q temp, che offre affidabili prestazioni di controllo del proprio riscaldamento domestico. Come ripetiamo da tempo, la sensibilizzazione del consumatore è il provvedimento che richiede il minore investimento possibile se paragonato ai suoi brevi tempi di ammortamento.

Se vuoi aggiornamenti su Efficienza energetica, Risparmio energetico inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy