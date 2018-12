Cibo spazzatura: Londra mette al bando la pubblicità su bus e metro

Stop alle pubblicità di cibo spazzatura su bus, metro e taxi di Londra per contrastare il crescente tasso di obesità infantile. A lanciare l’iniziativa è il primo cittadino londinese Sadiq Khan, che ha annunciato l’entrata in vigore del provvedimento a partire dal 25 febbraio 2019. Interessati dalla normativa anche i tram e le linee ferroviarie urbane di superficie (la Overground).

Il divieto di pubblicizzare cibo spazzatura proibirà la riproduzione sui mezzi pubblici di Londra di pubblicità ritraenti bibite gassate e/o zuccherate, cibi ricchi di grassi, zuccheri o sale, incluse frutta secca salata e barrette di cioccolato. Al contrario, cibi e bevande senza zucchero e la frutta secca al naturale potranno essere pubblicizzate. Come dichiarato dall’ufficio del sindaco Khan in una nota:

L’obesità infantile sta mettendo a rischio le vite dei londinesi e mettendo molta pressione sul nostro sistema sanitario. È un imperativo assoluto agire adesso contro questa bomba a orologeria e ridurre l’esposizione alle pubblicità di cibo spazzatura recita un ruolo in questo, non soltanto per i bambini, ma per genitori, famiglie e chi si preoccupa di acquistare e preparare i pasti.