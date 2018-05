Cibo spazzatura aumenta rischio di sterilità nelle donne

Si discute sempre più sugli effetti negativi del cibo spazzatura sulla salute. Adesso anche un nuovo studio dell’Università di Adelaide insiste sull’argomento. I ricercatori hanno scoperto che le donne che mangiano troppo cibo spazzatura hanno il doppio di probabilità di essere sterili rispetto a quelle che consumano molta frutta.

Secondo gli esperti, le donne che mangiano troppo spesso cibi non sani rimangono in gravidanza soltanto dopo molto più tempo rispetto a chi si nutre invece di frutta. Dovranno farsene una ragione coloro che frequentano i fast food anche quattro volte alla settimana, perché è stato visto che questa abitudine comporta quasi un mese in più per concepire e accresce la possibilità di essere sterili.

Le aspiranti mamme che invece mangiavano frutta tre o più volte al giorno sono entrate in gestazione molto più rapidamente. L’autrice principale dello studio, Claire Roberts, ha dichiarato:

I risultati mostrano che una dieta di buona qualità, che include anche la frutta e si basa sulla riduzione al minimo del cibo spazzatura, è in grado di migliorare la fertilità e riduce il tempo necessario per rimanere incinta.

I ricercatori hanno analizzato le abitudini alimentari di più di 5 mila donne nel Regno Unito, in Australia e in Nuova Zelanda, scoprendo che mangiare troppo cibo da fast food raddoppia il rischio di infertilità dall’8% al 16%. Lo studio ha preso in considerazione anche altri fattori di rischio che influenzano la fertilità, come per esempio il peso corporeo, il fumo e il consumo di alcol.

Per quanto riguarda altri cibi, come le verdure a foglia verde o il pesce, non si sono scoperte evidenze né in senso positivo né in senso negativo.

