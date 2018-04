Si chiama CORE 9 ed è una casa ecologica costruita dallo studio di architettura Beaumont Concepts, economica e a bassa impronta di carbonio che può generare più energia di quanto una famiglia solitamente ne consuma, andando così a tagliare drasticamente le bollette della luce e non solo.

CORE è un acronimo che sta per carbonio negativo, zero rifiuti, riciclabilità ed economia: questi i punti chiave su cui è costruito il progetto, che fa affidamento su un sistema solare di acqua calda, su un impianto solare fotovoltaico da 6 Kw con accumulatore da 4,8 Kw che genera energia pulita, rinnovabile, e utilizza materiali che possono essere riciclati.

Dotata di tre camere da letto, di una moderna cucina open-space, soggiorno, camera da pranzo, due bagni, un garage per due auto e di un peculiare portico che incoraggia la socializzazione con i vicini, la casa ecologica compie un ulteriore passo in avanti verso l’edilizia sostenibile, anche perché durante il processo di costruzione i rifiuti sono stati ridotti al minimo.

La planimetria rettilinea della casa facilita la ventilazione naturale dalle brezze costiere (o il raffreddamento passivo), mentre le finestre con doppi vetri termici assicurano che l’involucro dell’edificio rimanga intatto per ridurre le emissioni di carbonio. Si prevede che la produzione annua di energia sarà leggermente superiore rispetto ai bisogni di una famiglia: peraltro, al posto delle bollette della luce e dell’acqua, i proprietari della casa ecologica dovranno affrontare una spesa di circa 69 dollari l’anno, quasi 60 euro al cambio attuale.

Al fine di mantenere i costi i più bassi possibile, i progettisti hanno anche incorporato una capriata del tetto rovesciata, che fornisce alla casa molta luce naturale. Per ora disponibile in Australia – anche perché è stata adattata per sfruttare il clima di quel Paese – la casa ecologica CORE 9 a bassa manutenzione ha un prezzo di partenza di 192 mila dollari.

