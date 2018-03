Car sharing a flusso libero: al via partnership car2go e Tor Vergata

Accordo tra Università degli Studi di Roma Tor Vergata e car2go per portare il servizio di car sharing a flusso libero all’interno dell’ateneo. La collaborazione includerà anche Policlinico e CampusX, e avrà come obiettivo quello di sostenere la mobilità sostenibile rendendo più accessibile e facilmente raggiungibile il campus grazie ai mezzi car2go. Diverse le zone di parcheggio gratuite previste all’interno dell’area universitaria.

Il car sharing a flusso libero car2go prevede per studenti e personale accademico la possibilità non soltanto di concludere il noleggio entro i confini universitari, ma anche di iniziarne uno nuovo e lasciare l’auto in una delle aree previste dal servizio (come indicato nella mappa disponibile attraverso l’app car2go per smartphone). Cinque le aree di sosta dedicate, presso i parcheggi vicini a: Rettorato (nuova sede di via Cracovia s.n.c.), Policlinico, CampusX e sede di Ingegneria ed Economia; a questi si aggiunge un quinto spazio attivato presso il parking di interscambio della stazione metro di Anagnina.

Le cinque aree di parcheggio dedicate di car2go resteranno attive, durante la fase sperimentale del progetto, per sei mesi. Trascorso tale periodo car2go e l’ateneo valuteranno se proseguire con l’operazione.

In programma il 25 gennaio 2018 dalle 12 alle 18 presso la sede di Campus X (via di Passolombardo 341, Roma) il primo dei Registration Days, eventi riservati a studenti, dipendenti e collaboratori dell’Università di Tor Vergata durante i quali verrà offerta agli interessati la possibilità di iscriversi al carsharing di car2go con registrazione gratuita e 5 euro in minuti di guida inclusi. Umberto Crisalli, Mobility Manager Università Tor Vergata:

Con car2go, un tassello chiave in termini di mobilità sostenibile si aggiunge alle alternative disponibili per raggiungere il Campus e il terminale metro Anagnina. Siamo molto felici del fatto che l’operatore di carsharing più grande del mondo abbia scelto il nostro Ateneo per una simile operazione che renderà la nostra Università sempre più accessibile e connessa.

Positivo anche il commento di Horacio Reartes, Location Manager car2go Roma, che sottolinea la sempre maggiore attenzione del Comune di Roma e di car2go verso la mobilità nelle zone periferiche:

Siamo lieti di poter offrire il nostro servizio con cinque aree di parcheggio dedicate in una delle più grandi Università della Capitale. In questo modo permettiamo a sempre più persone di usare car2go anche verso le aree più periferiche di Roma, come espressamente richiesto dall’amministrazione comunale, rendendo inoltre possibile il collegamento di diversi punti di interscambio importanti, quali l’Università, il Policlinico e la stazione metro di Anagnina.

