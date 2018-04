Car pooling, Jojob: risparmiati in media 1584 kg di CO2 all’anno

Italiani sempre più attivi nel proteggere l’ambiente attraverso il ricorso al car pooling. In occasione dell’imminente Earth Day Jojob ha pubblicato un nuovo report sull’utilizzo in Italia dell’auto condivisa per il tragitto casa-lavoro. Secondo i dati riportati il risparmio per un utilizzo regolare del servizio arriverebbe fino a 1.584 kg di CO2 all’anno.

Stando ai dati raccolti da Jojob il 40% dei lavoratori ha dichiarato di utilizzare il car pooling 5 giorni a settimana. Un ritmo che permette loro di risparmiare all’ambiente 1.584 kg di CO2 all’anno (equivalente a quella assorbita da 79 alberi), anche in virtù del fatto che insieme al guidatore si trovano a bordo in media 2,31 persone a tratta (per una tratta media di 27,7 km a viaggio).

Risparmio ambientale, ma anche e soprattutto risparmio economico (60% dei casi) a spingere gli utenti del car pooling a utilizzarlo sempre più spesso. I più virtuosi arrivano a ridurre i propri costi per il tragitto casa lavoro anche di oltre 1.800 euro all’anno. Tra le altre indicazioni fornite anche la comodità del servizio rispetto ad altri mezzi (20%) e il piacere della condivisione e delle chiacchiere tra colleghi.

A testimoniare quest’ultimo punto anche il dato sulla composizione dei gruppi di viaggio, con il 90% degli intervistati che ha riferito di viaggiare in genere sempre con le stesse persone sia per l’andata che per il ritorno. Il restante 10% degli utilizzatori del car pooling ha dichiarato di utilizzare l’app Jojob per cercare un passaggio occasionale in caso di scioperi o di imprevisti.

Nella 70% dei casi viene utilizzata l’automobile per fare car pooling in modo alternato, mentre il restante 30% sceglie sempre la stessa auto. Come ha spiegato Gerard Albertengo, CEO e Founder di Jojob:

Tra gli aspetti più interessanti che emergono c’è il fatto che il 40% dei carpooler è disposto ad avere una flessibilità anche di 30 minuti per aspettare uno o più colleghi con cui condividere il viaggio in automobile: questo dimostra che è possibile fare car pooling anche quando gli orari di lavoro non coincidono perfettamente, superando così uno dei pregiudizi che abitualmente riscontriamo nei neofiti. In più, le aziende sono sempre più stimolate ad investire in soluzioni di mobilità che puntino alla sostenibilità ambientale. Anche per questo motivo Jojob ha lanciato la nuova funzione Bici e Piedi che permette agli utenti di certificare i tragitti casa-lavoro percorsi in bicicletta o a piedi: ogni viaggio percorso con queste modalità arriva a generare un risparmio in termini di CO2 pari a 130 g/km e un risparmio economico di 0,20 euro/km.

