Cani e gatti: Harry e Meghan tra i nomi più gettonati del 2018

Il Royal Wedding ha fatto evidentemente colpo sui proprietari di animali domestici, sempre più inclini a chiamare i loro cani e i loro gatti Harry e Meghan. Almeno negli Stati Uniti, così come certifica una recente ricerca sui nomi più popolari degli animali domestici nel 2018, una tendenza che però troverebbe controprova anche in Europa.

Colpiti dalle sontuose nozze del duca e della duchessa di Sussex, molti hanno deciso di onorare questo evento mediatico conferendo, agli animali di nuova adozione, i nomi di Harry e Meghan. Secondo quanto riferisce Rover.com, come riportato da People, vi sarebbe però una lunga lista di popolarissimi appellativi, molti dei quali si sentono pronunciare anche in Italia dai proprietari di Fido e Fufi.

Da Charlie a Lola, passando da Stella, Bear e Lucky, gli amanti degli animali sposano sia il classico che un’orientamento più creativo. La tendenza principale di questo 2018, infatti, è stata quella di scegliere sempre più nomi di persona per il cane o il gatto, accantonando invece appellativi connessi esclusivamente ai quadrupedi nell’immaginario collettivo.

Per quanto riguarda la coppia reale, i dati dimostrano come nell’anno in corso il nome Meghan sia cresciuto di ben il 133% rispetto all’anno precedente, mentre quello di Harry del 129%. In totale, negli Stati Uniti almeno l’11% di cani e gatti possiede un nome ispirato alla monarchia britannica.

L’appellativo che ha visto nel corso degli ultimi 12 mesi il maggiore exploit è, tuttavia, un altro: quello di Cardi. È cresciuto del 1.250% e si ispira, ovviamente, all’artista statunitense Cardi B. Anche la famiglia Kardashian ha dato una grande ispirazione ai proprietari, con un aumento del 250%. In definitiva, sembra che la cultura più “pop” funga da traino nel ribattezzare il proprio animale domestico, sia per le sonorità di certi nomi che come omaggio a un personaggio pubblico.

