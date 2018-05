Cani e gatti: 5 cambiamenti per migliorarne la vita

Cani e gatti, sono innegabili presenze vitali e allegre all’interno della nostra vita quotidiana. Il loro indiscutibile amore e supporto è da sempre una certezza comprovata, in grado di migliorare sia l’umore, che la salute e l’esistenza del proprietario. Assicurare loro una quotidianità sana, un ambiente accogliente e protetto, un percorso sano e sicuro, sono le regole base per una convivenza qualitativamente adeguata. Esistono piccolo trucchi o comportamenti di routine in grado di rendere la loro vita migliore e longeva. Gesti semplici, facili ma importantissimi, vediamo insieme quali.

Igiene dentale

Una buona igiene dentale del cane e del gatto preserva la sua salute da infiammazioni e batteri, accumuli di placca e problemi gengivali che possono interessare anche il resto del corpo. I batteri presenti in bocca possono immettersi nel flusso sanguigno e diffondersi, scatenando problemi e indebolendo l’animale stesso. Per questo è bene spazzolare i denti del quadrupede una volta al giorno, o più volte durante la settimana, utilizzando prodotti specifici per il benessere dell’amico di affezione.

Controllo del corpo

Non solo controlli veterinari periodici e di routine, ma anche osservazione quotidiana e casalinga messa in atto dal proprietario che dovrà valutare la presenza di eventuali cambiamenti. Pelo, cute, naso, muso, coda, genitali, tutto deve passare sotto il controllo del capobranco, così da intercettare la presenza di pulci, zecche, grumi, rigonfiamenti, forasacchi, infezioni, linfonodi infiammati e tutti ciò che risulta un’anomalia.

Sterilizzazione e protezione

Un cane o un gatto sterilizzato è un animale sano, che può scongiurare la formazione di malattie, neoplasie e problematiche tumorali. Allo stesso modo è importante proteggere il quadrupede da batteri, parassiti, insetti in grado di colpire la salute dell’animale. Non solo con il supporto di antiparassitari liquidi o sotto forma di collare, ma anche attraverso vaccinazioni stagionali.

Alimentazione

Per un’aspettativa di vita adeguata, può risultare utile offrire al cane o al gatto un’alimentazione corretta, calibrata ed equilibrata. Evitando cibi e prodotti dannosi o tossici, quindi impedendo l’accesso agli avanzi per il consumo umano ma offrendo un regime alimentare ricco di principi nutritivi e totalmente sano.

Prodotti salutari

Durante la parte finale della vita dell’animale potrebbe risultare utile offrire prodotti specifici, non solo alimenti in linea con eventuali problematiche fisiche ma anche alcuni cibi particolarmente nutrienti. Ad esempio l’olio di pesce, che può combattere i problemi legati all’artrite, offerto sotto forma di sardina da proporre occasionalmente magari in tandem con la verdura e la frutta. È indispensabile conoscere quelli adatti al fisico di Fido e Fufi così da evitare la presenza di alimenti potenzialmente tossici e dannosi.

