Cani aspettano un senzatetto ricoverato in ospedale

Hanno aspettato pazientemente che il loro proprietario venisse dimesso dall’ospedale, accucciandosi davanti alle porte della struttura. È questa la storia di un gruppo di cani brasiliani, pronti a dimostrare infinito amore per il loro proprietario, un senzatetto che da anni si occupa del loro benessere. E, come spesso accade in questi casi, la vicenda è divenuta virale, collezionando milioni di condivisioni sui social network.

Il tutto è accaduto qualche giorno fa, quando un senzatetto di Rio do Sul, nello Stato di Santa Caterina, è stato ricoverato per una notte intera in vista di alcuni accertamenti medici. A pochi minuti dall’entrata nella struttura, sulla porta del nosocomio si sono affacciati ben quattro cani, in ottime condizioni di salute ed estremamente educati. I quadrupedi, infatti, si sono accucciati sulla soglia senza creare disturbo, in attesa di ottenere notizie del loro compagno umano.

La scena è stata notata da un’infermiera, pronta non solo a immortalare i quattro cani con uno smartphone, ma anche a fornire loro un piccolo riparo e tanto affetto per la notte. Il ricongiungimento con il proprietario è avvenuto la mattina seguente, con i cani felici ed entusiasti di riabbracciare il loro amico. Un uomo semplice, così come riferisce l’infermiera, spesso pronto a rinunciare al cibo per se stesso pur di alimentare i suoi amati quadrupedi.

Con tanta gente malvagia in giro, oggi mi sono imbattuta in questa scena. Nell’ospedale in cui lavoro, alle 3 del mattino, mentre il loro proprietario veniva ricoverato, i suoi amici lo aspettavano alla porta. Una persona semplice, senza lusso, che si affida dall’aiuto degli altri per vincere la fame, il freddo, i dolori, le cattiverie del mondo, ha al suo fianco i migliori compagni, e lo scambio è reciproco. Scambio d’amore, affetto, calore, comprensione.

