Cane si gonfia come un pallone a causa di problemi di salute

È una storia davvero singolare, quella che proviene dal Regno Unito e vede come protagonista uno sfortunato cane di razza Bassotto. Il quadrupede, infatti, si è letteralmente gonfiato come un pallone, a seguito di un problema di salute. Le immagini dell’animale hanno fatto velocemente il giro del mondo, in particolare sui social network, dove gli scatti hanno stupito l’utenza. Fortunatamente, il cane è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza ed è già tornato alla più perfetta normalità.

Trevor – questo il nome del Bassotto, di quattro anni d’età – è stato condotto d’urgenza dai proprietari in un centro veterinario, dopo che gli stessi avevano notato un rigonfiamento anomalo dell’animale, nonché gravi problemi di respirazione. Dalle prime analisi effettuate dal personale medico, è quindi emerso come il cane presentasse un piccolo foro all’interno della trachea, tale da trasferire aria dall’apparato respiratorio fino a sotto la cute. Una condizione rara ma non impossibile, chiamata enfisema sottocutaneo.

Tramite il foro nella trachea, l’aria ha cominciato ad accumularsi rapidamente sotto la pelle, trasformando il povero cane in una gonfia sacca, una sorta di pallone. Sottoposto a intervento chirurgico, i medici sono stati in grado sia di suturare l’apertura che di eliminare l’aria in eccesso, riportando così il cane alla sua normalità.

Michelle Coward, la veterinaria della Beech House Surgery di Warrington dove il cane è stato operato, ha così dichiarato ai microfoni di BBC:

Non ho mai visto prima un caso come questo, è stato un intervento del tutto nuovo per me. Tutte le volte che il cane ispirava, parte dell’aria respirata si accumulava sotto alla pelle per via di quel foro nella trachea.

Tornato in perfetta salute, il cagnolino è immediatamente divenuto un idolo dei social network, dove in molti hanno deciso di dedicare messaggi di augurio per una pronta guarigione e simpatici meme.

