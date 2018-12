Blocco traffico Roma: 2 dicembre seconda domenica ecologica

Blocco traffico a Roma il 2 dicembre con la seconda delle domeniche ecologiche. Il provvedimento di limitazione alla circolazione veicolare punterà ad allentare l’inquinamento atmosferico della città e a sensibilizzare i cittadini verso temi quali le fonti rinnovabili e il ricorso alla mobilità sostenibile. Le limitazioni interesseranno nello specifico i veicoli dotati di motore endotermico, inclusi quelli diesel Euro 6, che non potranno circolare all’interno della ZTL “Fascia Verde” del PGTU (Piano generale del traffico urbano) nelle fasce orarie previste dalla Giunta.

Si tratta come detto il 2 dicembre 2018 si svolgerà la seconda domenica ecologica di questa nuova serie, che segue il primo blocco traffico a Roma del 18 novembre. Le domeniche ecologiche proseguiranno nel 2019 nelle date del 13 gennaio, del 10 febbraio e del 24 marzo. Gli orari in cui alle vetture con motore endotermico non sarà possibile circolare entro la ZTL “Fascia Verde” sono le seguenti: dalle 7:30 alle 13:00; dalle 15:00 alle 18:30, un orario differente dal solito per agevolare il traffico dei tifosi della partita Roma-Inter prevista per le 20.30 allo stadio Olimpico.

Il Comune di Roma avvisa che potrebbero rendersi necessarie variazioni per quanto riguarda le future date e gli orari relativi a causa del possibile verificarsi di eventi inattesi e al momento non prevedibili. Previste multe per chi non rispetterà le limitazioni previste dal blocco traffico legato alle domeniche ecologiche. In programma anche il potenziamento del trasporto pubblico locale, come confermato dall’assessora alla Città in movimento Linda Meleo:

Le domeniche ecologiche rappresentano occasioni importanti per promuovere la mobilità sostenibile e sensibilizzare i cittadini al tema del rapporto tra inquinamento e trasporti. Con il piano per la mobilità elettrica stiamo mettendo in atto un’azione incisiva per la riduzione delle emissioni inquinanti. Come ogni anno, in occasione del blocco del traffico è previsto il potenziamento del trasporto pubblico locale, con un incremento delle corse di bus, tram e taxi.

Il blocco traffico per le domeniche ecologiche rappresenta un’occasione per sensibilizzare i romani sulla qualità dell’aria nella Capitale e sulle possibili soluzioni per migliorare la mobilità sostenibile. Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale:

La sfida dei cambiamenti climatici è una delle sfide principali che dobbiamo affrontare, soprattutto nelle grandi città come Roma. Questa iniziativa rientra tra tutte le azioni volute dall’Amministrazione per garantire una migliore qualità dell’aria. Su questi temi occorre un approccio rigoroso e scientifico e iniziative concrete a favore del benessere e della salute.

Se vuoi aggiornamenti su Blocco traffico, Mobilità Sostenibile inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing