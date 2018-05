La seta di ragno ha da tempo il titolo di biomateriale più forte in assoluto, così gli scienziati hanno cercato di sfruttarla, imitarla e persino migliorarne la composizione per anni. Ora, i ricercatori del KTH Royal Institute of Technology hanno sviluppato un nuovo biomateriale con nanofibre di legno che ruba alla seta dei ragni tale record: è il più forte di sempre.

Il legno è uno dei materiali più robusti in natura, ma ciò non significa che non possa essere reso ancora migliore. I ricercatori hanno recentemente “addensato” il materiale per creare quello che chiamano “super legno”, e il precedente lavoro del team KTH ha reso le fibre di legno forti come l’acciaio.

Ora sono state sviluppate le nanofibre di cellulosa, minuscole fibre che si uniscono per rendere le pareti cellulari del legno forti e rigide e il cui assemblaggio su scala nanometrica ha consentito ai ricercatori di costruire il materiale più forte che esista.

I ricercatori hanno utilizzato una tecnica di assemblaggio “flusso-assistita” che ha previsto la sospensione delle nanofibre del legno in acqua, attraverso canali di appena 1 mm di larghezza nei quali scorre acqua deionizzata e a basso pH, aiutando le nanofibre di cellulosa ad allinearsi e organizzarsi. Il materiale ottenuto è forte, rigido, leggero e grande abbastanza per l’uso pratico, ed è quello che il team afferma di essere il biomateriale più forte realizzato finora.

