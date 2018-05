Bici elettriche: Askoll lancia ebolt, pensata per bambini e ragazzi

Biciclette elettriche studiate per i giovanissimi. Questa la proposta lanciata da Askoll, azienda vicentina in primo piano nella produzione di veicoli elettrici, che con la e-bike a pedalata assistita “ebolt” punta a estendere il concetto di mobilità sostenibile a tutta la famiglia.

Askoll ebolt è una bici elettrica a pedalata assistita pensata per bambini e ragazzi tra i 10 e i 13 anni, adatta agli spostamenti quotidiani sia nelle brevi o lunghe distanze. Il suo impiego è poi indicato anche nelle gite fuori porta o in una vacanza all’insegna della natura e/o della mobilità sostenibile.

Passando agli aspetti tecnici la Askoll ebolt monta ruote da 20″ e dispone di un’autonomia fino a 80 km, garantita dalla batteria da 300 Wh con celle Panasonic agli ioni di litio; una ricarica completa è completata in 5 ore da una qualsiasi presa elettrica al costo di 5 centesimi di euro, possibile ricarica parziale senza alterarne la capacità. La velocità massima assistita offerta dal motore da 250 W (coppia massima 40 Nm) è di 25 km/h.

In dotazione anche un computer di bordo che indica in maniera costante il livello di carica della batteria, quello di assistenza alla pedalata, la velocità e l’autonomia residua. Quattro le modalità di assistenza, a cui si somma quella “accompagnamento e partenza in salita”. Due i telati a disposizione, bianco e nero, forniti insieme a 5 differenti set di stickers per colorare e rendere unica la propria e-bike Askoll.

Il prezzo indicato per Askoll ebolt è di 940 euro, acquistabile anche attraverso la formula Bike Back Club di Findomestic, che permetterà di decidere prima della maxirata finale se saldare o se utilizzare quanto versato per la e-bike per acquistare una bici elettrica per adulto o uno scooter Askoll.

