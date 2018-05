Auto elettriche: Kia lancia Niro EV, autonomia fino a 450 km

Al debutto ufficiale la versione 100% elettrica di Kia Niro. La casa automobilistica coreana ha scelto l’International Electric Vehicle Expo di Jeju, Corea del Sud, per l’anteprima mondiale della nuova auto elettrica. Per il lancio in Europa l’appuntamento è rimandato al prossimo ottobre, in occasione del Paris Motor Show.

L’alimentazione di Kia Niro EV è affidata a un pacco batteria ai polimeri di litio da 64 kWh abbinato a un motore elettrico da 150 kW, per un’autonomia di 450 chilometri. In alternativa la percorrenza è di 300 km optando per la versione con batterie da 39,2 kWh. Prime vendite in Corea del Sud a partire dalla seconda metà del 2018, poi progressivamente la commercializzazione verrà estesa anche ad altri mercati.

Kia Niro EV vede la conbinazione dell’alta efficienza offerta da un powertrain elettrico avanzato con il design di un crossover compatto (nato come veicolo ibrido ed evolutosi in plug-in e ora come 100% elettrico), con un occhio strizzato alle linee del Concept presentato al Consumer Electronics Show 2018 di Las Vegas:

Lo stile di Niro EV rimescola gli elementi tipici del Dna Niro, aggiungendo un corpo aerodinamicamente più efficiente, che consente all’aria di scivolare tutta attorno alla carrozzeria. L’esclusiva griglia del radiatore diventa la cifra stilistica distintiva di Niro EV, caratterizzata da inedite luci diurne a LED a forma di freccia. La silhouette laterale rimane fedele a quella molto apprezzata di Niro, caratterizzata da un design “Clean and High-tech”, con linee snelle, passaruota muscolosi e finestrini posteriori affusolati che sottolineano il profilo slanciato della vettura.

