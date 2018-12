La Legge di Bilancio 2019 potrebbe offrire un’interessante occasione a chi ha intenzione di sostituire il proprio veicolo a benzina o diesel con una più moderna ed efficiente vettura elettrica, ibrida o a metano.

Secondo quanto anticipato dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Michele dell’Orco, la Legge di Bilancio conterrà infatti un emendamento pensato per incentivare il ricambio del parco auto con modelli dall’impatto ambientale più contenuto. Dell’Orco ha spiegato con un post su Facebook:

Oggi abbiamo raggiunto un grande primo traguardo per un futuro a mobilità sostenibile. In legge di Bilancio abbiamo inserito, per la prima volta in Italia, degli incentivi per l’acquisto di auto a basso impatto ambientale, quindi elettriche, ibride o a metano. Si può arrivare ad ottenere un contributo fino a 6mila euro per comprare un’auto elettrica. Non basta: grazie al meccanismo del bonus/malus le auto più inquinanti costeranno di più, perché dovranno pagare un’imposta in base alla CO2 prodotta, e dunque acquistare vetture meno inquinanti sarà anche più conveniente. È la rivoluzione green che avevamo promesso e che stiamo attuando, e siamo orgogliosi del Governo del cambiamento che sta consegnando all’Italia un futuro più sostenibile.