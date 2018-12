Auto elettriche: 80% dei milanesi interessati, ma mancano le colonnine

Le auto elettriche potrebbero rappresentare un’occasione importante per la mobilità sostenibile. Ancora non sono molto diffuse e tanti esperti attribuiscono la motivazione della mancata diffusione soprattutto ai prezzi troppo alti che questi veicoli continuano ad avere sul mercato.

Eppure esistono tanti servizi di car sharing basati proprio sull’utilizzo delle auto elettriche, specialmente nelle grandi città anche nel nostro Paese. Una di queste città è Milano. Proprio i milanesi sono stati protagonisti di una recente indagine condotta da DriveNow del Gruppo BMW, che ha sondato il parere dei cittadini del capoluogo lombardo riguardo alle loro preferenze in tema di mobilità.

I milanesi dimostrano di essere molto sensibili alla sostenibilità ambientale da realizzare attraverso l’uso di veicoli a zero emissioni. L’80% degli intervistati ha rivelato che ama scegliere le auto elettriche. Il 68% di coloro che hanno partecipato al sondaggio si dichiara disposto a scegliere le auto elettriche e non quelle che si basano sull’uso dei tradizionali carburanti inquinanti proprio spinto da una ragione di lotta all’inquinamento. Andrea Leverano managing director DriveNow Italia:

Questo è un dato davvero molto incoraggiante che racconta come i cittadini siano tutt’altro che disinteressati a tematiche di tipo ambientale, e soprattutto quelli che vivendo nelle grandi città debbono fare tutti i giorni i conti con aria carica di polveri sottili e inquinamento acustico.

La questione dell’inquinamento non può essere sottovalutata, anche perché proprio nelle grandi città si ha a che fare spesso proprio con i danni provocati dalle polveri sottili, che ci sottopongono a continui rischi in termini di salute. L’unico problema nell’orientare la scelta delle auto elettriche sarebbe rappresentato dalla mancanza della diffusione delle colonnine di ricarica.

Il 95% dei cittadini riferisce che non ha mai provveduto alla ricarica dell’auto elettrica utilizzata attraverso i servizi di car sharing. Molti milanesi fanno notare che i punti di ricarica sono molto lontani dai percorsi abituali, mentre altri evidenziano il fatto che non sanno bene come funziona la ricarica delle auto elettriche.

