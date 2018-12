Allerta microbiologica per salame cotto Mignon: i lotti ritirati

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro del salame cotto mignon per rischio microbiologico rilevato attraverso le analisi in autocontrollo. Il prodotto richiamo è il salame cotto mignon a marchio La Granda Salumi per un “sospetto inquinamento microbiologico rilevato in autocontrollo”.

Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni sottovuoto da 230 grammi circa, con il numero di lotto P000415618 e varie date di scadenza. Il salame con il lotto da ritirare è stato commercializzato a Cuneo e Torino nei seguenti punti vendita:

We Food S.r.l. sito in Via Garetta, 8/B – 12040 Genola – CN

Gastronomia Salumeria Antiche Ricette sito in P.zza Vittorio Emanuele II, 20 – 12044 Centallo – CN

Opera S.r.l. sito in Via Italia, 25/A – 10036 Settimo Torinese – TO

Eataly Monticello sito in Strada Statale 231, 2 – 12066 Alba – CN

Eataly Pinerolo sito in Via Poirino, 104 – 10064 Pinerolo – TO

Il salame cotto interessato dal richiamo è stato prodotto da La Granda Trasformazione Srl nello stabilimento di via Garetta 8/A a Genola, in Provincia di Cuneo (marchio di identificazione IT N6W50 CE).

Come sempre si invitano i consumatori a non consumare il prodotto e a renderlo presso il punto vendita per la sostituzione e/o rimborso. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda all’indirizzo e-mail qualita@lagranda.it.

Il Ministero della Salute ha informato che i più diffusi agenti patogeni sono Campylobacter spp, Escherichia coli verocitotossici, Listeria monocytogenes, Salmonella spp, Toxoplasma. Il consiglio è quello di controllare spesso i richiami dei prodotti pubblicati nel sito ufficiale del Ministero.

