Allerta plastica nello yogurt, come riportato dal Ministero della Salute. A darne comunicazione è la catena di distribuzione Eurospin, che afferma di aver avviato le procedure di ritiro dai propri scaffali dei lotti interessati. Si tratta di confezioni a marchio Pascoli Italiani, al cui interno potrebbero trovarsi frammenti plastici.

Lo yogurt a rischio frammenti di plastica è quello prodotto da Latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. Coop., marchio produttore IT41 7 CE, in confezioni da 120 grammi al gusto Banana e al gusto Fragola. Sono interessati tutti i lotti confezionati nello stabilimento di via Innsbruck 43, 39100 Bolzano. Da ritenere coinvolti nell’allerta i prodotti con qualsiasi data di scadenza. Come riportato nell’avviso del Ministero della Salute:

Ritiro precauzionale per la possibile presenza di frammenti di plastica dura derivanti dalla confezione.

L’invito rivolto ai consumatori dal Ministero della Salute è quello di non consumare per alcun motivo il prodotto, ma di riconsegnare lo yogurt presso uno dei punti vendita Eurospin per procedere al rimborso del prezzo corrisposto.

Recenti allerte diffuse dal Ministero della Salute hanno visto interessati lotti di colatura di alici di Cetara, dal L. 01/2016 al L. 12/2017, prodotti da Iasa srl e distribuiti con i marchi Iasa, Sapori di Mare, Decò, Riunione Ind. Alimentari. Nei giorni scorsi è stato inoltre diffuso un’allarme relativo alla plastilina per bambini, che conterrebbe al suo interno, in alcuni casi, materiali cancerogeni.

