Allerta alimentare per la farina per dolci a marchio Dolce Soffice dei Molini Spigadoro. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di un lotto di questo prodotto a causa della presenza di un allergene non indicato nell’etichetta. Si tratterebbe della presenza di soia.

Il rischio legato al consumo di questa farina è per coloro che potrebbero essere intolleranti e che quindi potrebbero manifestare un’eventuale reazione allergica. Il pericolo è rappresentato anche dalle conseguenze gravi a cui si potrebbe arrivare, come lo shock anafilattico.

La farina che presenterebbe questo allergene non dichiarato è venduta in confezioni da 1 kg. Precisamente il lotto interessato dal ritiro è il numero 31800714, che riporta come data di scadenza il 19/07/2019. Il prodotto contiene farina di tipo 1 e germe di grano ed è stato realizzato nello stabilimento di Bastia Umbria, in provincia di Perugia.

Gli esperti del Ministero della Salute puntano sull’allerta alimentare e avvertono i soggetti allergici alla soia di non consumare il prodotto, per evitare ogni possibile rischio per la salute. Coloro che hanno acquistato questo mix di farine possono restituirlo al negozio, in modo da provvedere alla sua sostituzione o al rimborso della somma spesa, come è previsto dalle norme in questi casi di allerta alimentare.

Se vuoi aggiornamenti su Sicurezza Alimentare inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy