Albero di Natale: addobbi e decorazioni fai da te

Decorare l’albero di Natale è una tradizione di antica origine: il primo abete fu abbellito nei primi anni del 1600 in Germania. Perché la tradizione si diffondesse, però, ci vollero ben 200 anni: solo nel 1840, infatti, l’abete natalizio fece il suo ingresso in Francia. Oggi l’albero di Natale è il simbolo delle festività natalizie, tanto che molti ne predispongono addirittura due: uno per l’esterno e l’altro per il soggiorno. Ecco come decorare il tradizionale abete con addobbi fai da te e, talvolta, anche gustosi.

Stelle pendenti

Preparate la pasta al sale mescolando 2 bicchieri di sale fino polverizzato con il mixer, 2 bicchieri di acqua tiepida e 4 bicchieri di farina. Lavorate tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo. Stendete quindi l’impasto sul piano lavoro e tagliatelo con i taglia biscotti a forma di stella. Con uno spiedino fate un foro nella parte superiore. Cuocere le formine in forno caldo a 200°C per 10 minuti. Decorate le stelline con il glitter adesivo di colore oro o argento.

Soffice Babbo Natale

Tra i decori più apprezzati dai bambini ci sono questi semplici Babbo Natale. Tutto il procedimento è di facile esecuzione: tagliate un quadrato di feltro rosso delle dimensioni di 10 x 10 cm, quindi dividetelo secondo la sua diagonale in due triangoli. Incollate, con la colla a caldo, i lati corti di ogni triangolo tra loro e realizzate una sorta di cono. Sul fondo attaccate una finitura in pelliccia sintetica.

Realizzate un secondo cono più piccolo per fare il cappello. Dipingete di rosa una pallina da ping pong e, con il pennarello nero, disegnate gli occhi e la bocca, infine attaccate della pelliccia sintetica per realizzare la barba. Con un po’ di ombretto rosa date il colore alle guance del Babbo. Incollate il cappello sulla pallina e quindi quest’ultima al vestito. Attaccate, infine, al capello un filo colorato e appendere all’albero.

Angelo scintillante

Disegnate un angelo su un foglio di carta argentata, quindi disegnate gli occhi e la bocca. Attaccate un filo colorato e appendete all’albero. Fate lo stesso più volte, impiegando anche carta dorata.

Fettine di arancia essiccata

Ingredienti:

2 arance;

mezzo bicchiere di acqua;

3 cucchiai di zucchero.

Lavate le arance, quindi asciugatele e tagliatele a fette spesse mezzo centimetro circa. Intanto, in un pentolino scaldate l’acqua, scioglietevi lo zucchero e dopo aver fatto bollire per qualche minuto spegnete e lasciate raffreddare. Immergete le fettine d’arancia nello sciroppo, quindi disponetele su di una teglia antiaderente da forno e fatele essiccare a 100°C per 2-3 ore. La mattina successiva fate passare in ogni fettina un filo colorato, per appenderle sull’albero.

Biscotti di Natale

Tra i decori fai da te più classici ci sono i biscotti di pasta frolla, ecco una ricetta base semplice da realizzare anche con i bambini.

Ingredienti:

280 g di farina integrale;

90 g di burro;

90 g di zucchero a velo;

2 uova piccole;

1 cucchiaino di lievito.

Versate la farina, il lievito e lo zucchero in una terrina, quindi unite il burro tagliato a pezzetti e le uova. Lavorate velocemente l’impasto, quindi avvolgete il panetto ottenuto nella pellicola trasparente e fatelo riposare per circa 30 minuti in frigorifero.

Trascorso questo tempo, stendete l’impasto sul piano lavoro infarinato e, con le formine taglia-biscotti, preparate i biscotti delle diverse forme. Con una cannuccia o uno spiedino ricavate il foro per far passare successivamente il nastro. Cuocete in forno caldo a 180°C per 13-14 minuti. Fate raffreddare i biscotti, quindi inserite nel foro il nastro colorato.

