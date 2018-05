La Commissione europea è in procinto di presentare una proposta di direttiva che vieterà in Europa la plastica monouso come bicchieri, posate, piatti, cotton fioc, cannucce e aste per i palloncini, che potranno essere sostituiti con prodotti realizzati con materiali diversi, riciclabili e che possano aiutare a ridurre l’inquinamento.

Lo anticipa il sito Euractive, spiegando che la bozza dovrebbe esser presentata già alla fine di maggio come parte della tanto decantata Strategia sulle materie plastiche, il cui obiettivo è quello di dire basta ai prodotti di plastica monouso più frequentemente disseminati, in particolare quelli che spesso e volentieri si trovano sulle spiagge.

Si apprende che, secondo la proposta europea, alcuni articoli sarebbero del tutto esclusi dal mercato mentre altri sarebbero soggetti a misure più severe, come una etichettatura diversa e requisiti di progettazione più restrittivi. Gli Stati membri dell’UE potrebbero essere presto obbligati a ridurre significativamente il consumo di oggetti in plastica.

Alcuni Stati hanno fatto comunque dei primi passi in avanti in tal senso. Ad esempio in Italia i cotton fioc non biodegradabili saranno messi al bando dall’1 gennaio 2019, e dal 2020 le microplastiche nei cosmetici. In Francia dal 2020 scatterà il divieto di produrre stoviglie in plastica monouso, mentre a Oslo (in Norvegia) piatti e bicchieri di plastica sono già stati banditi.

Se vuoi aggiornamenti su Plastica inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento di cui al punto 3 dell'informativa sulla privacy